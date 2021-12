"Diana Boss" : mate le premier épisode de la série en exclusivité sur Mouv'

France TV Slash et Mouv' présentent la série événement de ce mois de décembre, Diana Boss. Avocate le jour et rappeuse la nuit, retrouvez l'histoire de Malika, vendredi 10 décembre à 18h sur France TV Slash et le premier épisode en exclusivité sur Mouv'.

par Team Mouv'