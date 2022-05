Diam's sort de son silence dans une interview : "Normalement je suis morte"

Pour Brut, Diam's est sortie de son silence et a donné une longue interview.

Diam's fait à nouveau l'actualité, avec la sortie de son film documentaire, co-réalisé avec Houda Benyamina et Anne Cissé. Intitulé Salam, cette nouvelle production a été diffusée en séance spéciale à Cannes, puis sera disponible le 1er et 2 juillet dans les salles de cinéma en France. Et c'est à cette occasion que l'ancienne rappeuse a décidé de prendre la parole en interview pour Brut, face au journaliste Augustin Trapenard.

Mélanie Diam's, une survivante

Dans cette interview puissante et émouvante, Diam's évoque son passé, et précise que sa musique ne lui appartient plus. Elle explique aussi qu'elle ne renie pas ses années de gloire et sa carrière musicale : "Je ne renie pas mon passé car c’est ce qui fait ce que je suis aujourd’hui. Mais c’est clair que je suis une miraculée" elle poursuit : "Moi, normalement, je suis morte. Si j’étais restée comme ça à cette époque… Quand je raconte que j’ai voulu mettre fin à mes jours, c’est ce que j’ai voulu faire [ … ] À ce moment-là de ma vie, je me dis que la mort est préférable à ce que je vis."

Une interview riche, longue de 37 minutes à découvrir ci-dessous.

