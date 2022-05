Diam's donne des frissons avec sa voix, dans le teaser de son documentaire

Le documentaire de Diam's qui sortira au cinéma, se dévoile avec une bande-annonce.

L'ex rappeuse Diam's, a annoncé la sortie d'un film documentaire exceptionnel en collaboration avec Brut. Intitulé Salam, celui-ci sera projeté en avant-première au festival de Cannes.

Diam's nous donne des frissons

Plus de 10 ans après sa retraite musicale, la rappeuse revient à travers un film documentaire décrit comme puissant et bouleversant, où elle se raconte à cœur ouvert. Dans le premier teaser qui vient de sortir, on découvre la voix de Diam's qui déclame avec émotion. Des frissons garantis pour les fans de la chanteuse.

Pour la première fois depuis plusieurs années, Mélanie Diam's se confie face caméra, sur la gloire, la psychiatrie, la quête de sens et sa conversion à l’Islam. Découvrez ci-dessous le teaser du docu Salam.

Réalisé par Diam's, Houda Benyamina et Anne Cissé, le documentaire dure 1h20, et sortira en salles pour deux dates uniquement, le 1er et le 2 juillet. Les places ne sont pas encore en vente.