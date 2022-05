Dave Chappelle se fait violemment attaquer en plein spectacle

En plein live au Hollywood Bowl, un homme monte sur scène et attaque violemment l'humoriste.

par Team Mouv'

Superstar aux USA, Dave s'est récemment trouvé dans la tourmente après ses propos jugés transphobes. Défendu par Netflix et invité à performer au Hollywood Bowl mardi 3 mai, tout se passé bien, il a enchainé les blagues et les hommages quand tout à coup, un inconnu se jette sur scène et le plaque violemment. Un incident auquel personne n'était préparé et qui a heureusement était très vite maitrisé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une arme fictive mais un couteau dans la poche

La police à rapporter à TMZ que l'agresseur avait pointé l'arme sur Dave Chapelle alors qu'il se précipitait sur lui, en précisant que le pistolet n'était pas réel mais la réplique d'un semi-automatique. Il y avait aussi bizarrement un couteau attaché au pistolet. Une tentative de meurtre ou de blessure grave qui ne s'est heureusement pas passé comme prévu pour l'agresseur. Le but de son intention, on ne le sait pas encore...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Dave a continué son numéro en disant au public :

Je ne sais pas si cela faisait partie du spectacle. J'ai attrapé l'arrière de cette tête, ses cheveux étaient spongieux, absorbants.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Le pic de Chris Rock

Et clore le tout, devinez qui surgit ensuite pour donner la force à son ami et dire quelques mots ? Chris Rock, bien sûr invité par Dave. Alors qu'il montait sur scène, il serra son pote dans ses bras et dit :

C'était Will Smith ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Une occasion idéal de relancer de l'huile sur le feu. Le spectacle a ensuite pu reprendre normalement après cette vive intéruption.