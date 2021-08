"Cruella" : Emma Stone sera de retour pour le deuxième volet

Emma Stone signe pour le deuxième opus de Cruella.

par Team Mouv'

Le film en live action Cruella fera son grand retour pour un second volet et bonne nouvelle, Emma Stone garde le premier rôle . Son jeu d'actrice dans la peau de la méchante accro au luxe lui va si bien, Disney n'a pas du hésiter !

Une actrice qui a du chien

Selon Deadline, la comédienne oscarisée signe une nouvelle fois avec Disney après avoir trouvé un accord . Tant mieux d'ailleurs parce que Emma Stone a conquis les français avec 1,4 millions de places de ciné vendues . Le film sera encore une fois mis en scène par Craig Gillespie et devrait sortir en 2023, patience donc !

Disney dans la tourmente

Des rumeurs imaginaient déjà la star de Lalaland porter plainte comme Scarlett Johnson contre le mastodonte hollywoodien mais pas du tout . Patrick Whitesell, le président d'Endeavour ( l'agence d'Emma Stone ) affirme que "Cet accord démontre qu'il peut y avoir une voie à suivre qui s'avère équitable, qui protège les artistes et harmonise les intérêts des studios avec les talents. Nous sommes fiers de travailler aux côtés d'Emma Stone et Disney et apprécions la volonté du studio de reconnaître la contribution de l'actrice en tant que partenaire créatif" .