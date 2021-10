"Creed" : la saga débarque sur Netflix

Le catalogue Netflix gâte : la saga "Creed" sera dispo en novembre.

par Team Mouv'

Grosse nouvelle pour les fans de la saga Creed ou pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vues : la plateforme Netflix vient d'annoncer que Creed et Creed II feront leur entrée dans son catalogue le 10 novembre prochain . De quoi nous donner envie de sporter à la salle ou mater au calme chez soi les aventures d'Adonis Johnson incarné par Michael B

Révélé dans Black Panther, Michael continue son ascension hollywoodienne, notamment avec la saga Creed dont il interprète de le personnage principal : Adonis Johnson . Adonis Johnson n'a jamais connu son père, le célèbre champion du monde poids lourd Apollo Creed décédé avant sa naissance .

Pourtant, il a la boxe dans le sang et décide d'être entraîné par le meilleur de sa catégorie . À Philadelphie, il retrouve la trace de Rocky Balboa, que son père avait affronté autrefois, et lui demande de devenir son entraîneur . D'abord réticent, l'ancien champion décèle une force inébranlable chez Adonis et finit par accepter…

Un troisième volet sans Stallone ?

Le troisième volet de Creed, a trouvé son réalisateur et c'est Michael ! Et oui, Michael B . Jordan fait ses premiers débuts en tant que réalisateur sur la suite des aventures d'Adonis Johnson . Comme le rapporte Complex, le film a également déjà une date de sortie prévue pour le 23 novembre 2022, soit pendant Thanksgiving aux Etats - Unis . En ce qui concerne le casting, le retour de Sylvester Stallone n'est pas encore confirmé.