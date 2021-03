"Creed 3" : Michael B. Jordan sera le réalisateur et une date de sortie est déjà annoncée

La rumeur est confirmée, Michael B. Jordan sera le directeur de "Creed III".

par Team Mouv'

Si des rumeurs sur le prochain volet de la saga Creed, présentaient l'acteur Michael B . Jordan comme le futur réalisateur, la société de production MGM vient de confirmer les bruits de couloirs .

Tournant de carrière pour Michael

Le troisième volet de Creed, a trouvé son réalisateur, et ce sera bien Michael ! Révélé dans Black Panther, Michael, qui a également interprété le personnage principal dans Creed, fera ses premiers débuts en tant que réalisateur sur la suite des aventures d'Adonis Johnson . Comme le rapporte Complex, le film a également déjà une date de sortie prévue pour le 23 novembre 2022, soit pendant Thanksgiving aux Etats - Unis . En ce qui concerne le casting, le retour de Sylvester Stallone n'est pas encore confirmé. Cependant les premiers pas en tant que directeur de Michael sont très attendus par l'équipe de la societé MGM qui produit le film : "Nous sommes plus qu'excités d'avoir Michael sur le troisième volet de la série Creed, son talent en tant qu'acteur dans le film n'est plus à prouver, nous sommes très heureux de voir ses débuts à la réalisation" a déclaré Irwin Wrinkler, producteur de Rocky et Creed. Le succès de ce troisième épisode semble garanti . Pour rappel, les deux premiers volets on engagé près de 400 millions au box - office .