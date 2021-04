Construire un vrai Jurassic Park, c'est possible selon un proche d'Elon Musk

Et si le rêve de Spielberg devenait réalité ?

par Geoffrey

Il arrive parfois que la réalité rattrape la fiction . Combien de films des années 80/90 avons - nous regardé en comparant les technologies exposées à l’époque avec celle d’aujourd’hui ? Certaines comme les voitures volantes de Retour vers le futur, ou encore les robots ménagers de I - Robot resteront surement des fantasmes mais d’autres pourraient apparaitre un jour ou l’autre .

C’est le cas de Jurassic Park. Enorme succès au box - office mondial de 1993, le film réalisé par Steven Spielberg met en scène John Parker Hammond, le PDG de la puissante compagnie nommée InGen, qui parvient à donner vie à des dinosaures grâce à la génétique et décide de les utiliser dans le cadre d’un parc d'attractions qu’il compte ouvrir sur une île au large du Costa Rica .

InGen pourrait en effet être comparé à Neuralink, une startup américaine de neurotechnologie co - fondée par Elon Musk et Max Hodak et qui développe des implants cérébraux permettant une interface, par exemple, contrôlé un ordinateur par la pensée . Max Hodak affirmait dernièrement sur Twitter :

Nous serions probablement capables de créer Jurassic Park si nous le voulons . Ça ne serait pas forcément d’authentiques dinosaures, mais pourquoi pas ? Peut - être une quinzaine d’années d’élevage et d’ingénierie pour obtenir de nouvelles espèces super exotiques .

Alors est ce qu’un véritable Jurassic Park verra le jour prochainement ? Techniquement selon Mr Hodak oui ! Reste à savoir maintenant si les avancées technologiques le permettant ne seraient pas stoppées par une éventuelle loi qui l’interdirait, celle - ci évoluant rapidement selon les pays .