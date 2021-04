"Conjuring : sous l'emprise du diable" : le troisième volet dévoile sa bande-annonce terrifiante

Les Warren sont de retour pour une nouvelle enquête au cœur de l'angoisse.

par Team Mouv'

Le couple de chasseurs de démons Ed et Lorraine Warren est de retour pour une nouvelle enquête paranormale et terrifiante pour le troisième volet de la saga Conjuring. Pour ce nouveau chapitre on monte la pression de plusieurs crans et on descend de quelques niveaux dans l'angoisse, la preuve avec la bande - annonce ultra flippante .

Rencontre avec le diable

Pour cette troisième enquête, le couple Warren se retrouve face à une entité maléfique qu'ils essaieront d'affronter pour protéger l'âme d'un petit garçon, puis basculeront dans un monde radicalement inconnu . Issue de leurs dossiers secrets, cette enquête marquera une première dans l'histoire juridique des États - Unis où un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense . L'affaire sera d'ailleurs baptisée "le procès du diable".

Attendue depuis 5 ans par les fans, cette nouvelle enquête est réalisée par Michael Chaves ( La Malédiction de la Dame blanche ) ; mais que les fans se rassurent James Wan participe à l'écriture du scénario et produit le film . Le film sera disponible au cinéma courant juin de cette année .