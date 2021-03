"City of lies" : un nouveau trailer pour le film sur l'enquête de la mort de Biggie et 2Pac

Un nouveau trailer est disponible pour "City of lies", film dans lequel Johnny Depp enquête sur la mort de Notorious B.I.G. et 2Pac !

par Team Mouv'

Vingt - quatre ans après la mort de The Notorious B . I . G . et alors qu'un documentaire sur Biggie vient de sortir sur Netflix, c'est un tout nouveau trailer pour le film_City Of Lies_qui vient de faire son apparition sur la toile . Dans ce film, Johnny Depp joue le rôle d'un enquêteur de Los Angeles qui investigue la mort de Biggie et de 2Pac. Il sortira le 18 mars aux Etats - Unis .

L'attente touche à sa fin

Le trailer plante le décor d'un film qui a tout pour être réussi . Aux côtés d'un journaliste incarné par le génial Forest Whitaker, Johnny Depp tente de démêler les meurtres de Biggie et de 2Pac, intrinsèquement liés à la corruption de la police de L . A . Ce film est une adaptation du roman biographique LAbyrinthe sur une enquête qui a véritablement été menée par Russel Poole .

Si ce film vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal . À la base, City Of Lies était sensé sortir en 2018 soit il y a . . . trois ans . Mais entre problèmes de maison de production et attaque en justice de Johnny Depp pour une histoire avec un membre de l'équipe . . . autant vous dire que la sortie du film a pris un sacré retard . Mais l'attente touche à sa fin selon le site Hip Hop Corner.