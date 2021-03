"Chernobyl" : l'incroyable série débarque sur M6

La mini-série "Chernobyl" sera bientôt diffusée sur M6 !

par Team Mouv'

Il y a un peu plus d'un an, en janvier 2020, la série HBO Chernobyl retraçant les différentes étapes de la tragédie nucléaire éponyme, remportait le Golden Globe de la meilleure mini - série . En mars 2021, c'est la chaine française M6 qui annonce qu'elle diffusera bientôt Chernobyl.

C'est via un post Twitter que le compte M6Pro a balancé la news : "Chernobyl, série la mieux notée de tous les temps, bientôt sur M6". On note effectivement que parmi les grands médias nationaux, aucun n'a osé mettre moins de quatre étoiles sur cinq à la mini - série haute en émotions . Et en effet, le site Hitek rapporte qu'en 2019, la série a reçu la note hallucinante de 9,7 sur 10 sur le site spécialisé IMdB, faisant d'elle la série la mieux notée de l'histoire .

Le show retrace en cinq épisodes la catastrophe nucléaire ayant eu lieu en Ukraine en 1986 qui a bouleversé le monde . Si aucune date de diffusion ne semble encore annoncée, on peut imaginer que les épisodes seront bientôt disponibles sur la chaine . En espérant que regarder le programme en plein milieu d'une pandémie mondiale ne soit pas trop perturbant .