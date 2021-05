Chance The Rapper bosse sur un reboot de "Maman J'ai Raté l'avion" version "quartier"

Chance The Rapper s'est laissé aller à quelques confidences lors de l'émission "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", l'artiste a plusieurs cordes à son arc, il veut réaliser un reboot du film "Maman j'ai raté l'avion" mais à sa sauce.

Chance The rapper est, comme son nom l'indique un rappeur mais pas que, puisqu'il vient de présenter lors d'un événement VIP au River East AMC Theater de Chicago, son film "Magnificient Coloring World".

En effet, l'artiste investi le cinéma par le biais de sa maison de production : House of Kicks, et ne compte pas s'arrêter là ! . Chance était l'invité de l'émission "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", il a annoncé l'arrivée d'un nouveau projet cinématographique qui ravira les amoureux des films culte des 90's, il s'agit du film "Home Alone" où plus connu sous le nom de "Maman, j'ai raté l'avion". Chance The rapper a vendu la mèche :

C'est un truc secret . Je travaille sur . . . J'ai reçu ce projet de reboot de Home Alone .

Ce film est sorti en 1990, il est considéré comme culte et est l'un des films de Noël les plus appréciés de tous les temps . Réalisé par Chris Columbus et écrit par John Hughes, ce dernier à un point commun avec Chance The rapper : ils ont grandi à Chicago, d'ailleurs les films de John Hughes sont situés à Chicago et sa proche banlieue, ce qui parle beaucoup à Chance :

"Comme beaucoup de gens le savent . . . Je suis sûr que tout le monde ici est un grand fan de Home Alone et de John Hughes . Un gars de Chicago__, Macaulay Culkin, c'est un film de Chicago . "

Cependant il aimerait apporter une autre vision du film, plus réaliste, plus imprégnée par "l'esprit du quartier" ( "In The Hood" ) * :

"Depuis que je suis jeune, je le regarde toujours et je me disais : 'Et s'il y avait un Home Alone du Hood * ?' Ou Hood Alone, si vous voulez . Une histoire un peu plus réaliste sur ce qui se passe quand on essaie d'enfoncer les portes de la mauvaise maison . Je ne peux pas vous donner trop de détails, mais oui . "

On a hâte de voir ça, le film a déjà donné lieu à quatre suites et selon XXLMag . com, un reboot officiel du film, réalisé par Dan Mazer, est déjà en préparation . Chance The Rapper fera, peut - être, appel à Macaulay Culkin qui clairement pourrait très bien gérer une version plus "Thug" du film ! .

