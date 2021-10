"Celebrity Hunted" : Dadju, Franck Gastambide... dans le nouveau jeu d'Amazon

"Celebrity Hunted - Chasse à l'Homme" est le nouveau jeu qui sera diffusé sur Prime Video dès le 29 octobre. En tête d'affiche on pourra y retrouver notamment Franck Gastambide dont la saison 2 de Validé vient de sortir.

par Team Mouv'

Amazon Prime Video va sortir un nouveau jeu d'aventure avec des célébrités comme Squeezie, Laure Manaudou ou encore Dadju feront leur apparition sur la plateforme pour la première saison le 29 octobre .

Ce jeu télévisé est inspiré d’une émission d’origine britannique dans laquelle des célébrités jouent les fugitifs et doivent passer en mode incognito . Pendant 10 jours, des experts de la cybersécurité, du profilage et des professionnels de l’investigation vont utiliser tous les moyens disponibles ( caméras de surveillance, traçages d’appels, reconnaissance de plaques d’immatriculation ) afin de traquer les joueurs à travers toute la France, dont le seul objectif sera de rejoindre un lieu d’exfiltration pour remporter la compétition .

Un casting palpitant

Pour cette première édition de l'émission, Amazon met à l'épreuve diverses personnalités . Nous retrouverons donc Laure et Florent Manaudou, Franck Gastambide et Ramzy Bedia, Dadju et Darcy, Squeezie et Seb La Frite .

Amazon Prime n'hésite pas à mettre d'autres célébrités en avant, notamment dans True Story une autre émission que propose la plateforme .