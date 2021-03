"Carrément craignos" : mate en exclu le premier épisode de la nouvelle saison

Découvre en exclu le première épisode de "Carrément Craignos" avec Jean-Pascal Zadi.

par Team Mouv'

Décembre 2018, les spectateurs se sont pris une grosse claque en découvrant sur Mouv' les aventures et les galères d'Ernesto dans la série Craignos, avec le génial Jean - Pascal Zadi ( fraichement récompensé comme meilleur espoir masculin aux César ) comme acteur principal et réalisateur .

Ernesto est de retour

Plus de 2 ans plus tard, JP est de retour avec une nouvelle saison encore plus folle sous le nom de Carrément Craignos. Au niveau du pitch, Ernesto qui avait paumé 100 000 euros dans la première saison, tente toujours de récupérer toute cette kishta mais les galères continuent pour lui . . . Cette saison comprendra 9 épisodes de 26 minutes qui seront diffusés sur France TV à partir du 19 mars . Pour vous mettre dans l'ambiance de la série, on vous fait découvrir le premier épisode en exclu sur Mouv', oui, avant tout le monde .

Mate le 1er épisode en exclu sur Mouv'

Gros casting

Pour cette nouvelle saison, JP a recruté du lourd comme acteurs et actrices : Lotfi Labidi ( Samir ) , Jérôme Guesdon ( Tito ) , Rime Nahmani ( Rose ) , Bun Hay Mean ( Hassan ) , Rossy de Palma ( Héléna ) , Eric Judor ( Dr Derouet ) , Patrick Puydebat ( Renard ) , Mathieu Longuatte ( Guibole ) , Fadily Camara ( Karen ) , David Boring ( Maquette ) , Hocine Choutri ( Doudou ) , Donel Jack'sman ( Jacob ) , Amelle Chahbi ( Sophia ) , Louise Massin ( Agathe ) et Moussa Mansaly ( Joe ) .

Pour pouvoir mater la saison en intégralité, rendez - vous le 19 mars sur le site de France TV, histoire de rigoler comme jamais devant les galères d'Ernesto et ses potes .

Et pour ceux qui auraient loupé le phénomène Craignos, vous pouvez toujours vous rattraper avec la saison 1 .