"Craignos" : Jean-Pascal Zadi annonce la sortie de la deuxième saison

La série "Craignos" de Jean-Pascal Zadi fait son grand retour pour une saison deux : "Carrément craignos" ! Et ça arrive très vite.

par Team Mouv'

Vous aviez aimé découvrir les aventures d'Ernesto dans Craignos sur Mouv' ? Vous allez adorer voir la suite dans la saison 2, Carrément Craignos, qui sortira pas plus tard que le 19 mars 2021 . Comme pour le premier volet, on retrouve Jean - Pascal Zadi aux manettes de réalisateur et en rôle principal, accompagné par des acteurs de folie . Ce personnage incontournable de Mouv' de la team Debattle du lundi au vendredi de 18h30 à 19h !

C'est sur les réseaux sociaux que JP Zadi a fait sa grande annonce . "Salut les frères j'ai le plaisir de vous annoncer que la suite de Craignos arrive sur @france _ tv le 19 mars", indique - t - il dans la légende d'une photo qui semble bien être l'affiche de la série . On le voit tout sourire avec un collant sur la tête, en piètre imitation d'un braqueur . Dans quelles embrouilles Ernesto va - t - il encore réussir à se fourrer ?

Dans son post, il annonce aussi la multitude d'acteurs qui l'aideront à faire vivre cette deuxième saison . Parmi eux : Matthieu Longatte ( créateur des vidéos "Bonjour Tristesse" sur YouTube, acteur dans le film Mon frère de Julien Abraham et on en passe ! ) , Tokou Bogui ( à l'origine des vidéos Hootch, du film Je suis un combat. . . ) , mais aussi Eric Judor, Fadily Camara et bien d'autres !

On a très hâte de voir ça . Grosse période pour Jean - Pascal Zadi dont le film Tout simplement noir lui a valu d'être nommé aux César 2021, dans deux catégories !