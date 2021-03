"Carrément Craignos" : la série de Jean-Pascal Zadi est disponible sur France.tv

Retrouve dès maintenant Ernesto et ses potes dans Carrément Craignos en streaming et en exclu sur France.tv

par Team Mouv'

Ecrite et réalisée par Jean - Pascal Zadi, grosse personnalité de Mouv' et heureux vainqueur du César du meilleur espoir masculin, la série revient avec des aventures encore plus craignos et totalement barrées ! Après avoir maté en exclu le premier épisode chez nous, tu peux dès maintenant découvrir les 9 épisodes de 26 minutes qui mélangent comédie, thriller et situation absurdes sur la plateforme France . Tv .

Le synopsis

Kidnappés par deux dangereux malfrats, qui cherchent également à récupérer les 100 000 euros, Sam et Ernesto parviennent miraculeusement à s'échapper de leur emprise . Largué par Rose, Ernesto trouve refuge chez Hassan, l'épicier du quartier . Tito, de son côté, tombe amoureux d'une infirmière plus âgée que lui lors d'un séjour à l'hôpital . Quant à Sam, il s’apprête à intégrer l'école de police . Lorsque Joe sort de prison, Ernesto n'a toujours pas réuni la somme . Joe est d'autant plus furieux que les 100 000 euros appartiennent à un policier corrompu, qui réclame son dû, Renard… La pression est maximale !

Pour le casting tu retrouveras Jean - Pascal Zadi ( Ernesto ) , Lotfi Labidi ( Samir ) , Jérôme Guesdon ( Tito ) , Rime Nahmani ( Rose ) , Bun Hay Mean ( Hassan ) , Rossy de Palma ( Héléna ) et bien d'autres talents .

Rendez - vous tout de suite sur France . tv !