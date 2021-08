"Captain America" : le successeur de Chris Evans dévoilé

C'est l'acteur Anthony Mackie qui signe pour incarner le prochain "Captain America".

par Team Mouv'

Après Le Faucon et le Soldat de L'hiver, Anthony Mackie a signé son contrat pour être la star de Captain America 4 . C'est en avril dernier, après la diffusion du sixième et dernier épisode de la série Disney + , qu'était annoncé que Marvel allait bientôt produire un quatrième film de la franchise Captain America, comme le rapporte Ecran Large.

Un nouveau Captain

C'est donc l'acteur Anthony Mackie qui succédera à Chris Evans pour le quatrième volet de la saga Marvel, et c'est un héritier légitime puisqu'il s'est déjà illustré dans la série Le Faucon et le Soldat de L'hiver, produite par Marvel Studio et diffusée sur Disney + .

Si les studios n'ont rien confirmé pour le moment, c'est Deadline qui rapporte qu'Anthony Mackie aurait signé le contrat pour le prochain Captain America, qui sera écrit par Malcolm Spellman, le créateur de la série Le Faucon et le Soldat de L'hiver . Si le rôle est confirmé, ce sera un tournant majeur pour l'acteur plusieurs fois récompensé pour ses rôles dans The Hurt Locker, 8 Mile et The Banker .