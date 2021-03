Camille Cottin va jouer la rivale de Lady Gaga au cinéma

La française fera partie du prochain film de Ridley Scott.

par Geoffrey

Il y a des films attendus, et parfois des réalisateurs très attendus . Avec la pandémie de Covid - 19, beaucoup de film ont dû décaler leur sortie, leur production ou même leur tournage . Rien à se mettre sous la dent au niveau des salles, mais les informations sur les longs métrages en préparation sont toujours les bienvenu .

Et c’est sans aucun doute l'un des projets les plus attendus par les fans de cinéma et surtout de la mode . En effet Ridley Scott serait enfin en préparation de Gucci, un long - métrage qui mettra en scène la famille… des Gucci . Ce long métrage devrait revenir sur le drame qui a marqué l'empire de la mode italienne, à savoir l’assassinat de Maurizio Gucci . Un meurtre qui verra son ex - femme, Patrizia Reggiani, arrivé sur le devant de la scène puisque reconnue coupable de complicité sur le meurtre de son ancien mari .

Une histoire incroyable avec à la clé un grand réalisateur et un casting à la hauteur des attentes puisque ce n’est autre que Lady Gaga qui devrait interpréter l’épouse meurtrière . Pour le reste nous allons pouvoir compter sur une petite frenchie, Camille Cottin déjà annoncé au casting et qui devrait incarner Paola Franchi, la femme avec qui Maurizio Gucci aurait voulu refaire sa vie .

Une grande rivale de Patrizia Reggiani, interprétée par Camille Cotin qui devrait donc lancer un duel à l’écran face à la reine de la reine de la pop Lady Gaga qui s’est déjà illustrée sur grand écran, notamment dans Men in Black III, Sin City, ou encore le très réussi A Star Is Born où elle était nommée pour l’Oscar de la meilleure actrice en plus d’avoir remporté la statuette pour la meilleure chanson originale .