"Caïd" la série française Netflix dévoile une bande-annonce explosive

La nouvelle série originale Netflix "Caïd" vient apporter un nouveau regard sur le rap.

par Team Mouv'

Il y a une nouvelle série française qui va débarquer sur Netflix France le 10 mars prochain, et elle promet son lot d'émotions fortes .

Articulée autour du rap français, la mini - série se veut immersive et nous emmène au cœur d'un quartier du sud de la France, à la rencontre d'un réalisateur et son caméraman . Engagés pour tourner un clip de rap dans une cité pour un jeune rappeur à ses débuts qui veut faire carrière, le réalisateur et son caméraman vont rapidement se retrouver au beau milieu de guerres de gang, là ou fiction et réalité semblent n'avoir aucune frontière . Un récit cru, intense et plein d'action d'une réalité vécue dans beaucoup de quartiers .

La série est réalisée par Ange Basterga et Nicolas Lopez .