"Buzz l'Eclair" interdit aux Emirats arabes unis à cause d'un baiser lesbien

Une scène de baiser lesbien dans le spin-off sur Buzz l'éclair fait polémique dans plusieurs pays.

par Team Mouv'

C'est avec tristesse que la saga animée de Pixar Toy Story débutée en 1995 par John Lasseter s'est terminée avec son dernier volet Toy Story 4 sorti en 2019. Finie la bromance Woody et Buzz l’Éclair, les aventures des jouets cultes d'Andy Monsieur et Madame Patate, ZigZag, Docteur Côte de porc.... pour notre plus grand regret. Mais pas de panique, les studios d'animation Pixar ont pensé à tout et nous dévoilent le spin-off sur le ranger de l'espace Buzz l'Eclair. Annoncé depuis octobre 2021 , le film a montré ses premières images avec une bande-annonce.

Un baiser qui fait polémique

Une scène de baiser lesbien a créé la polémique au sein de la firme de Mickey. En effet Disney aurait censuré un baiser entre l’une des co-équipières de Buzz et sa petite-amie, avant d’être rétablie dans le montage final. Un choix qui avait poussé des employés Pixar à écrire une lettre ouverte pour dénoncer les censures dont sont victimes leurs films et pour défendre les droits des personnes LGBTQ +. .

Prévu pour une sortie en salles le 16 juin aux Etats-Unis et le 22 juin en France, le film créé la polémique à nouveau concernant cette scène de baiser lesbien puisque le film est interdit dans plusieurs pays notamment les Emirats arabes unis et l'Arabie Saoudite, comme le rapporte The Hollywood Reporter.

Le film ne serait pas autorisé à être projeté dans le pays, car il enfreint les normes nationales en matière de contenus. D’autres pays, majoritairement musulmans, ont également décidé d'interdire le film. Ces derniers mois, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ou encore Les Éternels y ont été bannis pour des références LGBT.