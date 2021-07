Bryan Cranston réagit au malaise de Bob Odenkirk, son ex-partenaire de Breaking Bad

Bryan Cranston a publié un message touchant suite au malaise de son ancien partenaire, Bob Odenkirk, qui s'est effondré lors du tournage du préquelle de Breaking Bad : "Better Call Saul"

Bob Odenkirk est un acteur américain, connu pour avoir joué Saul Goodman, l'avocat véreux des séries américaines Breaking Bad et Better Call Saul . Sur le tournage de la saison 6 de Better Call Saul , basé dans l'état du Nouveau Mexique aux Etats - Unis, l'acteur a fait un malaise cardiaque et a été transporté à l'hôpital .

Via un communiqué des attachées de presse, Bob Odenkirk se trouverait "dans un état stable" :

Nous pouvons confirmer que Bob Odenkirk est dans un état stable après avoir été victime d'un incident cardiaque .

Son ex - collègue, Bryan Cranston, très affecté par la nouvelle, a publié un message touchant, accompagné d'une photo de lui et Bob :

"Aujourd'hui, je me suis réveillé avec des nouvelles qui m'ont rendu anxieux toute la matinée . Mon ami, Bob Odenkirk, s'est effondré la nuit dernière sur le plateau de Better Call Saul . Il est à l'hôpital à Albuquerque et reçoit les soins médicaux dont il a besoin, mais son état n'est pas encore connu du public . S'il vous plaît, prenez un moment dans votre journée d'aujourd'hui pour penser à lui et envoyez des pensées positives et des prières à son égard, merci . "

Bob Odenkirk a été nommé quatre fois aux Emmy Awards pour son rôle de l'avocat Saul Goodman, un rôle qu'il a interprété dans la série Breaking Bad. Il reprend ce rôle en tant que vedette de la série dérivée Better Call Saul, dont la sixième saison est en cours de production . Des retards liés à la pandémie ont repoussé la saison finale très attendue à 2022 .