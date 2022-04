Bryan Cranston et Aaron Paul seront de retour dans la saison finale de "Better Call Saul"

Les personnages Walter White et Jesse Pinkman pourraient être de retour dans "Better Caul Saul".

par Team Mouv'

Bryan Cranston et Aaron Paul reprendront leurs rôles de "Breaking Bad", Walter White et Jesse Pinkman, dans la dernière saison de la série "Better Call Saul".

Le duo est de retour

La nouvelle a été confirmée par le co-créateur de "Better Call Saul", Peter Gould, lors du PaleyFest LA, mais qui a refusé de divulguer les détails exacts de quand et comment les deux personnages apparaîtront. "Je ne veux pas spoiler les choses pour le public, mais je dirai que la première question qu'on nous a posée quand on a commencé la série était : "Est-ce qu'on va voir Walt et Jesse dans la série ?" Au lieu d'éluder, je vais juste dire oui", a déclaré Gould. "Comment ou les circonstances ou quoi que ce soit, vous devrez juste le découvrir par vous-même, mais je dois dire que c'est l'une des nombreuses choses que je pense que vous découvrirez cette saison."

Lors de la première de l'émission, Gould a également mentionné qu'il était logique que Cranston et Paul, qui ont joué dans la série historique "Breaking Bad" pendant cinq saisons, apparaissent dans le spin-off. "Ces deux mondes se croisent d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant, c'est certain", a-t-il partagé. De son côté, le créateur de "Breaking Bad" et co-créateur de "Better Call Saul", Vince Gilligan, a déclaré : "Ce serait vraiment dommage que la série se termine sans que [ Cranston et Paul ] n'apparaissent, n'est-ce pas ?"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour rappel, les 7 premiers épisodes de cette saison 6 seront diffusés dès le 18 avril, tous les lundis sur Netflix . La deuxième partie de 6 épisodes sera elle, accessible à partir du 11 juillet .