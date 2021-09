"Bridgerton saison 2" : une première vidéo dévoilée

Un premier extrait de la saison 2 de la série Netflix "Les Chroniques de Bridgerton" est enfin dévoilé.

La série intitulée La Chronique de Bridgerton a fait un carton sur Netflix et les premières images de la deuxième saison ont été dévoilées . L'occasion de découvrir ce qui nous attend des aventures so british adaptées du roman de Julia Quinn .

Comment se prendre un râteau avec classe

Ce 25 septembre, Netflix a révélé un extrait de la nouvelle saison de sa série ultra populaire . Cette fois, les nouveaux épisodes seront axés sur le personnage d’Anthony Bridgerton, le frère aîné de Daphné en pleine quête pour trouver sa future femme . Dans cette courte séquence on le voit charmer une femme appelée Kate Sharma . Mais celle - ci n'a pas l'air d'être réceptive à ses tentatives de séduction ( pour l'instant ? ) et lui met un vent de manière très classe .

Si l'actrice derrière le rôle de Kate Sharma vous dit quelque chose, c'est normal . . . il s'agit de Simone Ashley et elle joue dans Sex Education ! La date de diffusion n'est toujours pas connue mais la série devrait arriver courant 2022 et risque bien de battre tous les records d'audience . On attend avec impatience !

