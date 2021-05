Bridgerton saison 2 : le tournage a commencé !

Bonne nouvelle pour tous les fans de la série Netflix

par Geoffrey

Les bonnes nouvelles n’en finissent plus de tomber pour les fans de la série La Chronique des Bridgerton. Après le succès de la saison 1, l’officialisation d’une saison 3 et 4, c’est désormais le tournage de la deuxième saison qui vient de commencer .

Une deuxième saison qui devrait être dédiée à Anthony Bridgerton et surtout à sa fameuse rencontre avec Kate Sharma selon les premières informations dévoilées . Quelques photos de tournages volés viennent de paraître dans la presse américaine et montrent une grande partie du casting avec Colin Bridgerton ( Luke Newton ) , Benedict Bridgerton ( Luke Thompson ) , Eloise Bridgerton ( Claudia Jessie ) , Lady Violet Bridgerton ( Ruth Gemmell ) et Lady Danbury ( Adjoa Andoh ) . On notera tout de même l’absence remarqué de Daphne ( Phoebe Dynevor ) , absente pour cette scène ou alors effacé pour la suite de la série ?

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Quoi qu’il en soit, c’est un bon mois pour les fans de la série, qui en ont déjà l’eau à la bouche .