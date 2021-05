"Bridgerton" : Netflix prépare un spin-off sur la reine Charlotte

La Chronique des Bridgerton va avoir droit à son spin-off centré sur le personnage de la reine Charlotte jouée par Golda Rosheuvel.

par Team Mouv'

Tandis que la saison 2 des Chronique de Bridgerton est actuellement en cours de tournage et que deux autres saisons ont déjà été commandées, l'univers Bridgerton s'étend déjà . Comme le rapporte le site spécialisé Variety, une nouvelle série dérivée sera centrée sur le personnage de la reine Charlotte . Les spectateurs suivront son histoire durant sa jeunesse et on découvrira aussi les premiers pas de Violet Bridgerton et Lady Danbury .

À la production de ce nouveau spin - off on retrouvera Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, Private Practice, Scandal, La Chronique des Bridgerton ) et côté acteur les fans ne seront pas perdus puisqu'ils retrouveront aussi Violet Bridgerton et Lady Danbury .

Comme le souligne BFMTV, Bela Bajaria, responsable des contenus télévisés chez Netflix a déclaré dans un communiqué : "De nombreux téléspectateurs n’avaient jamais entendu l’histoire de la reine Charlotte avant de la découvrir dans Bridgerton . Je suis ravie que cette nouvelle série permette de développer son récit et celui de Bridgerton" .

Pour l'instant, le projet est en cours de développement, on ne connaît pas encore les dates de tournage ni la diffusion prévue .