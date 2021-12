Brahim Bouhlel est sorti de prison

Brahim Bouhlel a été libéré par la justice marocaine.

par Team Mouv'

L'acteur Brahim Bouhlel, emprisonné au Maroc pour une peine de huit mois, est sorti de prison.

C'est la fin d'un long calvaire pour Brahim Bouhlel : l'acteur de la série Validé, incarcéré à Marrakech, devait sortir de prison ce dimanche 5 décembre comme le rapporte le Parisien. Après avoir purgé une peine de huit mois à cause d'une vidéo humoristique qu'il avait publiée sur les réseaux sociaux, celui-ci est enfin libéré.

Huit mois ferme dans des conditions difficiles

Humoriste et acteur français, Brahim Bouhlel avait posté au printemps 2021 une vidéo sur les réseaux, qui avait valu sa condamnation le 21 avril par la justice marocaine. La vidéo, tournée au Maroc, avait pour but de faire rire en faisant une fausse voix-off insultant des femmes et des enfants présents sur les images. Les deux jeunes hommes s'étaient rapidement excusé suite à la publication de ce qu'ils considèrent eux-mêmes une "parodie extrêmement maladroite", mais en vain.

Si les huit mois de prison ont été durs à vivre pour le jeune artiste de 26 ans, incarcéré dans une cellule de 30m2 pour 15 détenus, celui-ci a eu la chance de n'écoper "que" de huit mois de prison, quand son partenaire de crime en a reçu, lui, douze. Nombreuses avaient alors été les voix à s'élever pour soutenir les deux accusés. Cependant, selon l'avocat de Brahim Bouhlel, la force de caractère de l'acteur a été mise à l'épreuve mais renforcée par son emprisonnement, et celui-ci compte bien repartir à l'assaut de la scène française.

Gros soulagement, donc pour Brahim Bouhlel, mais également pour ses fans, qui peuvent enfin espérer retrouver le jeune humoriste dans des projets à venir, qui, on en est sûrs, vont se multiplier.