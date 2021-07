"Boyz'N The Hood" : le film culte avec Ice Cube est dispo sur Netflix

La plateforme de streaming ajoute un nouveau classique à sa sélection.

Si le mot "classique" est souvent utilisé à tort et à travers, il définit parfaitement l'impact du film Boyz In the Hood, réalisé en 1991 par John Singleton (mort en 2019 ). Ce film ayant inspiré plusieurs générations de rappeurs et de réalisateurs est désormais disponible sur Netflix !

Back to the classics

"Le monde du rap lui doit tant ." peut - on lire sur le tweet que Netflix France a publié pour annoncer l'arriver du film sur leur plateforme . Il faut dire qu'on ne compte plus les références à ce film dans les textes des rappeurs .. . en 2017, Kaaris avait même dévoilé un court métrage en hommage au long de John Singleton.

Un film cruel et violent, mais malheureusement réaliste

Boyz In The Hood met en scène le quotidien souvent gris des ghettos afro - américains dans les années 1990 . Entre la violence des gangs et celle de la police, le jeune Tre se démène pour poursuivre ses études supérieures. En dépit d'un environnement social défavorable, il se lie d'amitié avec des jeunes, pas tous fréquentables . . . La violence qui règne dans les ghettos américain fera le reste .

Un gros casting

Parmi un casting de jeunes talents composé de Cuba Gooding Jr ., Morris Chestnut, Laurence Fishburne et Angela Bassett on retrouve le légendaire Ice Cube, rappeur charismatique du groupe NWA.

A voir ou revoir !