"The Boys" : un acteur de la série promet encore plus de sang pour la saison 3

La série à succès d'Amazon Prime, "The Boys" prépare une troisième saison encore plus violente et sanglante.

par Team Mouv'

La troisième saison de The Boys, la série de super - héros complétements dérangés, sera encore plus sanglante que les précédentes . C'est ce qu'affirme un des acteurs de la série, Laz Alonso qui interprète La Crème : il y aura du sang, du gore, et de la violence !

Repousser les limites

C'est visiblement l'objectif d'Eric Kripke, créateur de la série : la violence graphique montera d'un cran dans la saison 3 comme le rapporte Ecran Large. . . à croire qu'il s'agit d'une forme d'épreuve pour les plus résistants d'entre nous . Une information confirmée par Laz Alonzo, l'un des acteurs de la série : "Je vais vous le dire de cette façon . J'ai parlé à la maquilleuse en chef, qui est chargée de commander le sang, c'est l'une de ses nombreuses tâches . Elle m'a dit que pour toute la saison 2, quand on parle de quantité, ils n'ont pas utilisé plus d'un gallon de sang, croyez - le ou non . Pour la saison 3, on en est déjà à 3,5 litres de sang . Donc ça devrait vous donner une petite indication de la direction que ça prend . "

Diffusée sur Amazon Prime Vidéo, The Boys c'est la série évènement que personne n'attendait mais qui a séduit tout le monde, et surtout les fans de trash/gore/action . Humour noir, ton décalé, antihéros à outrance, The Boys casse les codes et entend bien poursuivre sur cette lancée .