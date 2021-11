Boris Becker interviewe Will Smith : la rencontre est légendaire

Pour la sortie du film "La méthode Williams", Will Smith a accepté de répondre aux questions de Boris Becker.

par Team Mouv'

Quand deux comédiens se rencontrent, ça donne forcément un moment incroyable. Et c'est le cas avec cette courte interview de Boris Becker et Will Smith, à l'occasion de la sortie du nouveau film La Méthode Williams, qui sortira le 1er décembre prochain.

"Yo, voici mon interview avec Will Smith, ce mec est incroyable !" lâche Boris Becker dans son post Instagram. Pendant 6 minutes, les deux hommes échangent sur le film, mais aussi sur la carrière de Will Smith. Boris Becker se montre très heureux, et fier de pouvoir être face à Will Smith, qui l'a beaucoup inspiré. "Vous êtes le seul acteur que je suis sur les réseaux sociaux" avant que la star américaine réponde : "on devrait faire quelque chose ensemble !"

Will Smith avait un plan pour réussir

Au cours de l'échange, Boris Becker demande si - comme pour Richard Williams - Will Smith avait un plan pour devenir la personne qu'il est devenu. "Je n'avais pas un plan aussi complet que celui de Richard Williams, mais bien évidemment j'ai dû travailler, pour réaliser ce que je voulais. Il est important d'avoir un plan et parfois il faut savoir s'en détacher au moment où on réalise qu'il faut changer."

L'échange est à découvrir sur le compte Instagram de Boris Becker, dans la vidéo ci-dessous.

