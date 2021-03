Bob L’éponge : le spin-off de Patrick validé par Nickelodeon

"The Patrick Star Show" obtient le feu vert de Nickelodeon.

par Geoffrey

Jeudi, Nickelodeon a décidé d’annoncé officiellement la sortie du Patrick Star Show, un nouveau spin off de Bob l’éponge qui devrait se consacrer sur la vie de l’étoile de mer .

Patrick l'étoile de mer ©Radio France

Ramsey Naito, président de Nickelodeon Animation, a déclaré ce jeudi : "Nickelodeon plonge plus profondément dans Bikini Bottom pour donner aux fans un aperçu de la vie de notre adorable Patrick et de toute sa famille avec une sitcom . Cette deuxième histoire originale nous permet d'élargir notre portée, de raconter de nouvelles histoires et de nous connecter avec notre public du monde entier qui continue d'aimer ces personnages . "

La nouvelle série, qui fera ses débuts cet été sur Nickelodeon avec 13 épisodes et qui marque le deuxième spin - off de Bob l’éponge, sera centrée sur un jeune Patrick qui organise sa propre émission de télévision faite maison avec ses proches .