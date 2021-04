"Blade Runner 2049" : le chef d'œuvre esthétique de Denis Villeneuve est disponible sur Netflix

Le long-métrage "Blade Runner 2049" est arrivée sur Netflix ce mercredi 14 avril 2021.

par Team Mouv'

Netflix continue de développer son catalogue en y ajoutant toujours plus de séries inédites et attendues . Ce mercredi 14 avril 2021, c'est au tour du long - métrage Blade Runner 2049 de venir compléter la longue liste des classiques disponibles sur la plate - forme américaine .

Super casting

Dans ce chef - d'œuvre photographique signée par le réalisateur Denis Villeneuve, les spectateurs reconnaitront entre autres Harrison Ford, Ryan Gosling et la fabuleuse Ana de Armas. Un premier film intitulé Blade Runner avait vu le jour en 1982, mis en scène par Ridley Scott et adapté du roman Les androïdes rêvent - ils de moutons électriques ? de l'écrivain Philip K . Dick.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Netflix on fire

Ces derniers temps, Netflix a multiplié les grosses annonces pour sa plate - forme . Parmi les promesses les plus alléchantes, on retrouve un documentaire sur Kanye West tourné sur plus de 20 ans ainsi que la série intitulée Le Serprent, qui rencontre actuellement un succès mondial . La plate - forme de streaming américaine a également décidé de mettre le paquet sur la télé - réalité en lançant les saisons 2 de The Circle US et Too Hot too handle, ses programmes phares .