"Black Panther" : Michaela Coel au casting de la suite ?

Michaela Coel sera à l'affiche du prochain opus de "Black Panther".

par Team Mouv'

Michaela Coel est LA comédienne qui est en train de monter en flèche depuis qu'elle a lancé sa série I May Destroy You. En tant que créatrice et directrice de cette série, elle a été nommée au BAFTA et même quatre fois aux Emmy Awards. Toujours dans sa percée, l'actrice vient maintenant de signer pour le nouveau Black Panther : Wakanda Forever .

Une future héroïne Marvel

Tous les yeux sont rivés sur Michaela Coel et le réalisateur de Black Panther, Ryan Coogler, l'a sélectionnée sans hésiter pour jouer dans le sequel . Elle a donc rejoint le casting du film et les studios Pinewood d'Atlanta . Selon Vulture, on ne sait pas quel rôle elle jouera mais connaissant son talent elle risque de briller .

Ce n'est pas la première fois qu'elle signe un contrat avec Disney, elle apparait dans Star Wars : Le dernier Jedi . Cette fois, avec Black Panther, elle n'a jamais joué aussi gros ! La sortie du premier volet en 2018 avait rapporté plus de 1,3 milliard de dollars de recettes à l’international . L'actrice de la série Chewing Gum entrera dans le monde de Wakanda aux côtés des actrices badass comme Lupita Nyong’o, Danai Gurira, et Letitia Wright . On a hâte de voir ce que ce casting 5 étoiles nous réserve .