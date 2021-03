"Black Panther 2" : pour le réalisateur, tourner sans Chadwick Boseman, "ça fait mal"

Six mois après le décès de Chadwick Boseman, le réalisateur Ryan Coogler s'est exprimé au sujet de "Black Panther 2".

par Team Mouv'

Alors que début mars, on apprenait l'arrivée prochaine d'une série centrée sur l'univers de Black Panther et plus précisément sur le royaume du Wakanda, le réalisateur Ryan Coogler s'est récemment exprimé sur le film Black Panther 2. En effet, le décès de Chadwick Boseman, acteur ultra apprécié qui incarnait T'Challa, soit Black Panther lui - même, a profondément impacté le développement de ce second opus de la saga événement .

Un "Black Panther 2" sans Chadwick Boseman

Dans une interview pour le podcast Jemele Hill Is Unbothered, le réalisateur a révélé qu'il s'agissait de "l'une des choses les plus intenses que j'ai traversé dans ma vie, le fait d'avoir la responsabilité de faire perdurer ce projet sans la personne qui est justement le ciment de ce projet" . Malgré la complexité de la tâche et la douleur liée à la perte de Chadwick, Coogler explique l'importance de mener ce projet à bien coûte que coûte : "ça fait mal et ça pique, mais c'est aussi incroyablement motivant".

Il continue : "je suis très triste de l'avoir perdu mais aussi très motivé par le fait d'avoir pu passer du temps avec lui . Tu passes ta vie à entendre parler de gens comme lui . Pour cet individu, qui est désormais un ancêtre, j'étais là . C'est un privilège immense qui te porte autant qu'il ne te fait mal" . Le réalisateur est actuellement entrain de bosser sur le scénario pour pouvoir continuer sans le personnage de T'Challa . Mais si Chadwick ne sera sans doute pas physiquement présent dans ce second film, on sait qu'il y aura laissé sa trace .