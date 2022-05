Black Mirror : une nouvelle saison en préparation

La saison 6 de Black Mirror est en cours de production. La série dystopique fait son grand retour après 3 ans d'absence.

par Team Mouv'

Black Mirror sera prochainement de retour pour une saison 6 ! Le magazine Variety l'a annoncé le 16 mai, la production de la série britannique est déjà en cours du côté de Netflix. Le dernier épisode date de juin 2019, 3 ans d'attente qui en vaudrait la peine : "la nouvelle saison sera encore plus ample et cinématographique, chaque épisode sera envisagé comme un film”, explique Variety. Comparé à la saison 5, chaque épisode durera plus d'une heure. Le magazine précise que la saison s'annonce grandiose avec "de très gros coûts de production".

Un succès international

Une série qui connait un grand succès depuis 2016. Après deux saisons sur Channel 4 et trois autres avec Netflix, cette dystopie risque de faire parler d'elle ! Elle plait surtout pour son originalité. Souvent sombre, la série questionne l'avenir et notamment la place des nouvelles technologies dans la société. Des thématiques actuelles qui ont séduites le public.

3 ans d'attente, à cause du Covid-19

Charlie Brooker, le créateur de Black Mirror raconte qu'il avait mis en pause l'écriture du scénario. Et pour cause : la pandémie mondiale. "En ce moment, je ne sais pas qui voudrait regarder des histoires mettant en scène des sociétés en train de s’écrouler donc je ne travaille pas sur de nouveaux épisodes de Black Mirror ”, précise-t-il à Radio Times en mai 2022.

La saison 6 de Black Mirror sera composée de plus d'épisodes que la précédente. Mais le casting, les scénarios et les dates de sorties sont eux gardés encore secrets par Netflix et Charlie Brooker.