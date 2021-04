"Black Adam" : The Rock dévoile ses jambes monstrueuses et ses fans sont choqués

The Rock est toujours autant en forme ! À 48 ans, l'ancien catcheur s'impose un entraînement drastique pour incarner "Black Adam" dans le prochain film DC.

par Team Mouv'

Dwayne Johnson va incarner le superhéros Black Adam dans un nouveau film de l’univers DC . Après avoir fait une annonce magistrale en plein Times Square pour la sortie du film, The Rock a fait étalage de sa plastique impressionnante sur son compte Instagram. L’acteur de 48 ans, toujours autant en forme, s’est sculpté un corps encore plus athlétique qu’à son habitude . Une préparation plus que nécessaire pour incarner son personnage .

C’est surtout la partie inférieure de son corps que nous a révélé l’ancien catcheur : des jambes monstrueuses avec des veines prêtes à exploser ! En description de la photo, Dwayne Johnson écrit : "Black Adam prêt . C’est toujours le travail que nous faisons discrètement, quand personne ne regarde, qui change le jeu . " C’est sûr qu’il doit enchainer les séances de muscu pour rester une telle machine de guerre .

Un peu de patience en revanche pour voir le film . Black Adam est prévu en salle pour le 29 juillet 2022 .