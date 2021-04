Bigflo et Oli rejoignent Orelsan au casting du prochain film Astérix

Les frères toulousains rejoignent un casting XXL et retrouveront Orelsan, qui leur avait refusé un feat en 2017.

par Team Mouv'

Big Flo et Oli font une pause musicale depuis plusieurs mois déjà . Les deux frères ont décidé de se retirer des réseaux et des médias pour se concentrer sur leur prochain album . Pas de musique donc, mais du cinéma ! Les Toulousains ont été annoncés le 8 avril au casting du film Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu.

Après leur documentaire Presque trop diffusé sur Netflix l’année dernière, le duo Big Flo et Oli va connaitre sa première expérience sur le grand écran. Les frangins débuteront leurs carrières d'acteur avec du lourd tellement Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu est attendu . D’abord parce qu’il s’agit des nouvelles aventures des personnages d’Uderzo et Goscinny, membres éternels du patrimoine français, ensuite parce que le film sera réalisé par Guillaume Canet, un des réalisateurs français en activité les plus reconnus, et enfin parce que le casting est XXL.

Un casting XXL

En plus de Guillaume Canet et de Gilles Lellouche qui incarneront respectivement Astérix et Obélix, les rappeurs toulousains retrouveront des monstres du cinéma français comme Vincent Cassel, Marion Cotillard et Pierre Richard. Plusieurs humoristes comme Audrey Lamy, Jonathan Cohen, Laura Felpin, Issa Doumbia et Jérome Commandeur sont aussi à l’affiche . McFly et Carlito devraient aussi faire une apparition à la suite de leur victoire dans un concourt d’anecdotes face à Canet et Lellouche . Zlatan Ibrahimovic fera aussi admirer ses talents d’acteur pour la première fois . Enfin, le domaine musical sera lui aussi bien représenté avec Angèle, M, Philippe Katerine et surtout Orelsan, à qui Big Flo et Oli avaient proposé un feat il y a quelques années que le rappeur de Caen avait refusé .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Parmi ce casting de haut vol, Big Flo jouera le rôle de Abdelmalix et Oli celui de Toufix, deux personnages introduits pour la première fois .

Le tournage commencera la semaine prochaine en Auvergne .