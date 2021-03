Beyoncé rentre dans l'histoire des Grammy Awards

Nouvelle consécration dans l'immense carrière de Beyoncé.

par Team Mouv'

Ce dimanche 14 mars, se déroulait à Los Angeles la soirée des Grammy Awards édition 2021 avec les femmes à l'honneur : Beyoncé, Megan Thee Stallion, Taylor Swift . . .

"Who run the world ? Girls ! "

Queen B qui n'a plus rien à prouver, est entrée encore un peu dans l'histoire en gagnant 2 nouveaux Grammy Awards en solo : meilleure performance R'n'B pour Black Parade, un titre d'hommage et de célébration de la communauté afro - américaine, ainsi que la récompense du meilleur clip pour Brown Skin Gir_l avec sa fille Blue IVy Carter . Mais ce n'est pas tout, puisqu'en compagnie de Megan Thee Stallion, elles remportent les Grammys du meilleur titre rap et meilleure performance rap pour le remix de _Savage. A 39 ans, Beyoncé compte désormais 28 Grammy Awards ( un record pour une artiste féminine ) et confirme encore un peu plus de son statut de légende de la musique . Très ému, pendant cette soirée historique, elle a remercie et donné de la force "aux reines et aux rois noirs" :

"En tant qu'artiste, je considère que c'est mon travail, notre travail à tous, d'être le reflet de notre époque . Je voulais soutenir, encourager, célébrer toutes les reines et les rois noirs qui continuent à m'inspirer et à inspirer le monde entier__ ."

Megan Thee Stallion, autre reine de la soirée

Autre star de la soirée, la talentueuse Megan Thee Stallion qui a décroché 3 récompenses avec notamment le Grammy de la révélation de l'année . Une année assez folle pour l'artiste originaire du Texas qui avait sorti son premier album studio Good News le 19 novembre dernier et qui avec cette soirée des Grammy Awards rentre clairement dans la cour des grandes .

Bravo les filles !