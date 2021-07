Better Call Saul" : le tournage de la saison 6 arrêté après un malaise

Inquiétude sur le tournage de la saison 6 de la série "Better Call Saul" après le malaise de l'acteur principal.

par Team Mouv'

Grosse frayeur sur le tournage de la série Better Call Saul : alors que le tournage de la sixième saison a commencé, l'acteur Bob Odenkirk qui interprète le rôle principal a été victime d'un malaise et s'est effondré. Il a été immédiatement pris en charge et emmené à l'hôpital, mais depuis aucune nouvelle n'a été communiquée sur son état et la gravité de celui - ci .

En conséquence de cet évènement inquiétant, le tournage est interrompu jusqu'à nouvel ordre, en attendant que l'état de Bob soit stabilisé . C'est au Nouveau - Mexique que se déroule le tournage qui a débuté en mars dernier pour la tant attendue sixième saison de ce spin - off de la série culte Breaking Bad. Pour rappel, Better Call Saul suit la vie de Jimmy McGill avant qu'il ne prenne le pseudonyme de Saul Goodman et devienne l'avocat véreux de Walter White .