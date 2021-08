"Better Call Saul" : Bob Odenkirk donne de ses nouvelles

Après l'inquiétude, Bob Odenkirk a tenu à remercier ses fans pour leur soutien

par Team Mouv'

Il y a quelques jours, l'acteur vedette de la série à succès Better Call Saul, était pris d'un malaise en plein tournage de la sixième saison . Aujourd'hui Bob Odenkirk va mieux et a tenu à rassurer ses fans inquiets de son état de santé .

Une grosse frayeur

L'annonce de son hospitalisation a surpris tout le monde, même son ami Bryan Cranston qui a demandé aux fans d'avoir une pensé pour Bob . Il faut dire que la situation était préoccupante : le comédien de 58 ans a été pris d'un malaise cardiaque en plein tournage et a du être immédiatement pris en charge à l'hôpital . . . Heureusement quelques jours plus tard, il semble retrouver la forme progressivement .

Il a d'ailleurs posté un message sur les réseaux à destinations de tous ceux qui se sont inquiétés . C'est sur son compte Twitter que l'acteur s'est exprimé dans un long message de remerciement : "Salut . C'est Bob . Merci . A ma famille et à mes amis qui m'ont entouré cette semaine . Et à ce débordement d'amour de tous ceux qui étaient inquiets et m'ont soutenu . Ca fait un bien fou . Je ressens votre amour, et ça a énormément d'importance pour moi . " puis il donne les raisons de son malaise :__"J'ai eu une petite crise cardiaque . " déclare t'il avant de rassurer "Mais ça va aller, grâce à Rosa Estrada et aux docteurs qui ont réussi à me soigner sans chirurgie . Aussi, le niveau de soutien et d'aide d'AMC et de Sony a été sas précédent . Je vais devoir faire une pause pour me remettre de tout cela, mais je serai bientôt de retour" . Ce sera donc un repos bien mérité pour le comédien avant de reprendre son costume d'avocat pour incarner Saul .