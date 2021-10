"The Batman" se révèle enfin dans un nouveau trailer très sombre avec Robert Pattinson

Une nouvelle bande-annonce de "The Batman" vient de sortir, et on y découvre un univers violent et éngimatique.

par Team Mouv'

Les premières images du prochain film The Batman viennent de sortir dans une bande - annonce sombre, violente et mystérieuse . On y décèle des éléments clés de l'intrigue, et le trailer est époustouflant .

Le remix de Batman est en approche ! Alors que le tout premier trailer du film de Matt Reeves, sorti il y a plus d'un an, à l'été 2020, avait déjà plus qu'impressionné les fans du superhéros, ces derniers ont explosé à la vision de la bande - annonce sortie ce samedi 16 octobre . En effet, après un an d'attente, les fans peuvent enfin en savoir plus sur l'intrigue du film et l'incarnation de son héros par Robert Pattinson .

Batman toujours plus sombre, complexe et réaliste

Ce deuxième trailer annonce un univers toujours aussi obscur et brutal, mais avec un aspect réaliste que l'on ne retrouvait pas dans les Batman précédent : le Chevalier Noir semble y apparaître plus humain, et il paraît que l'on aura l'occasion de le découvrir de plus près .

Le film semble centré sur une le mystère : la bande - annonce commençant par un plan sur son "homme - mystère", incarné par Paul Dano, puis sur un point d'interrogation, elle annonce une intrigue plus que complexe et pleine de questionnements .

Le trailer, qui fait donc suite à un premier beaucoup plus court, est à présent basé sur les images du film tout entier, dont le tournage est terminé : on peut donc y apercevoir Robert Pattinson en Batman avec plus de précision . On y comprend aussi que la relation entre Selina Kyle, aka Catwoman ( Zoë Kravitz ) et le héros, sera un élément principal de l'histoire .

Un trailer qui annonce un film grandiose, introspectif et violent, et un batman toujours plus complexe et hors de contrôle . Plus qu'à attendre le 2 mars 2022 pour voir le film au cinéma et se faire notre propre idée .