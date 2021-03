"Balle Perdue" : la suite annoncée sur Netflix pour le film d'action made in France

Le thriller de Guillaume Pierret qui a cartonné en 2020 partout dans le monde, revient pour une deuxième édition sur Netflix.

par Team Mouv'

Bonne nouvelle pour les productions françaises : le second volet de Balle Perdue sera à nouveau à l'affiche sur la plateforme de streaming Netflix en 2022 .

Un agenda très "french touch" pour Netflix

Le géant du streaming annonçait ce mardi lors d'une conférence de presse que le film d'action de Guillaume Pierret qui a eu un succès fou sera de retour pour une deuxième partie . Une démarche qui s'inscrit dans le projet de Netflix d'investir dans les productions locales : 27 projets français seront ainsi lancés et produits, tout genre confondu, en 2021 a déclaré la société .

Révélation française à l'international

Avec Alban Lenoir, Ramzy Bédia et Nicolas Duvauchelle, Balle Perdue a réalisé de très bons scores sur la plateforme, avec plus de 37 millions de vues, un mois seulement après sa sortie . C'est donc sans surprise que celle - ci a pour objectif de renouveler l'aventure . Outre le marché français, le film a également conquis le public partout dans le monde, notamment en Amérique Latine, en Afrique et dans toute l'Europe . Si le film a autant séduit c'est aussi pour son intrigue, construite comme un thriller haletant : Balle Perdue, c'est l'histoire de Lino, un génie de la mécanique recruté par la police pour neutraliser des go fast . Par malchance, lors d’une mission il se retrouve accusé d’un meurtre . Il va alors tout tenter pour retrouver une balle perdue dans une voiture disparue, seule preuve de son innocence .