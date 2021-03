"Avengers : Endgame" : il voit le film 191 fois au cinéma et entre au Guinness Book des records

Après être devenu le film à avoir généré le plus gros bénéfice de l’histoire (avant d’être dépassé une nouvelle fois par "Avatar" de James Cameron) avec 2,79 milliards de dollars de recettes, "Endgame" enregistre un nouveau record… un peu particulier.

par Team Mouv'

Nous avons certainement trouvé le plus grand fan des Avengers ! Il s’appelle Ramiro Alanis et il vient d’accomplir un record des plus étonnants . Ce coach sportif est allé voir le film Avengers : Endgame 191 fois au cinéma. Un record homologué par le Guiness Book des records . Il dépasse ainsi le YouTubeur NemRaps, qui détenait jusque là le record avec 103 projections d'Avengers: Infinity War.

Tout à commencer dès le premier week - end de la sortie du film le 26 avril 2019 aux Etats - Unis quand Ramiro achetait alors cinq tickets pour aller voir le film . À CNN, il explique :

Je ne voulais rien rater . J'ai commencé à y aller tous les jours et en voyant "Endgame" décrocher des records et rentrer dans l'histoire, j'ai décidé de le faire, moi aussi .

24 jours devant une toile

Au total, Ramiro Alanis aura passé 576 heures dans une salle obscure, l’équivalent de 24 jours ou encore 40 jours de travail. A - t - il dû prendre des congés pour passer autant de temps à voir le film ? Le coach sportif explique qu’il a tout simplement aménagé son agenda pour pouvoir atteindre ce record . Il dit avoir "complètement abandonné sa vie sociale en famille" pour l’occasion et laissé tomber le sport . Des sacrifices bien radicaux, mais qu’est ce qu’on ne ferait pas pour Captain America, Iron Man ou Black Widow ?