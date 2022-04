"Avatar" : un titre et une date pour la suite du film de James Cameron

La suite d'"Avatar" s'offre un titre et une date de sortie.

Le titre de la suite d'"Avatar" a été officiellement révelée. Le film s'appellera "Avatar : The Way Of Water", a-t-il été annoncé mercredi soir au CinemaCon.

Enfin une date !

CinemaCon est une convention annuelle des propriétaires de cinémas et l'édition 2022 se déroule à Las Vegas du 25 au 28 avril. Chaque année, l'événement donne lieu à des révélations, des bandes-annonces et des annonces de plusieurs grands films avant leur sortie au public. Outre la révélation du titre, deux scènes du film ont également été montrées au CinemaCon. Ceux qui ont vu les images, comme Screen Rant, affirment que le film augmente l'échelle du premier film et montre de nouvelles tribus Na'vi, en particulier celles qui vivent près de l'eau.

Le film de James Cameron est en production depuis plusieurs années et est l'une des sorties les plus attendues de ces dernières années. Et après des mois de spéculation, 20th Century Studios, le studio qui le produit, a également annoncé une date de sortie officielle. La sortie du film est prévue pour le 16 décembre 2022 aux USA et le 14 décembre en France.

Avatar 2 est le deuxième film d'une série de cinq prévue par la franchise. Selon un communiqué de Disney, "Avatar : The Way of Water" se déroulera plus de dix ans après les événements du premier film et commence à raconter l'histoire de la famille Sully. Jake (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana) ont créé une petite famille et doivent maintenant la protéger de nouveaux dangers. Le film retrace les problèmes qui les suivent, les efforts qu'ils déploient pour se protéger mutuellement, les combats qu'ils mènent pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent.

Pour rappel, "Avatar", qui est sorti en 2009, est devenu le film le plus rentable de tous les temps avec des recettes totales de 2,84 milliards de dollars au box-office mondial.

Pour aiguiser l'appétit du public, le studio va ressortir "Avatar" en salles le 23 septembre, moins de trois mois avant la sortie de la suite. Les analystes du secteur estiment qu'il s'agit de présenter la franchise à un public plus jeune, qui l'a peut-être manquée puisque le film est sorti il y a 13 ans.