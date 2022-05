Avatar 2 : le trailer est enfin sorti

Après des images dévoilées la semaine dernière, le trailer du deuxième volet d'Avatar est sorti le 9 mai en fin d'après-midi. La sortie du film est prévue pour le mois de décembre 2022, de quoi faire patienter les fans.

par Team Mouv'

Le trailer d'Avatar deux est enfin sorti ce lundi 9 mai 2022 . Le premier volet a vu le jour il y a 13 ans déjà, les fans attendent avec impatience la suite : La voie de l'eau. Ce trailer a de quoi mettre l'eau à la bouche des fans, plongés à nouveau dans l'univers du film . Cette fois, les aventures de Jake Sully ( Sam Worthington ) et Ney’tiri ( Zoe Saldana ) se dérouleront principalement dans les fonds marins de la planète Pandora pendant que les Na'vi sont contraints de quitter leurs foyers .

En salle le 16 décembre 2022

Avec presque un an de retard, cette suite ( au budget d'environ 250 millions de dollars ) a été très longue à tourner . . . sans oublier le retard dû à la pandémie de Covid - 19 . Le réalisateur James Cameron a tout de même précisé que ce projet n'était pas de tout repos, et demandait énormément de travail et d'implication . "Les gens ne réalisent pas l'étendue et la complexité du processus . Pour prendre la comparaison, c'est comme réaliser deux films d'animation et demi . "

Alors rendez - vous le 16 décembre au cinéma pour découvrir le film et revoir les images de ce trailer !