Avatar 2 : des nouvelles images pour le film très attendu

Quelques jours avant sa diffusion officielle, des nouvelles images de la bande-annonce sont dévoilées.

par Team Mouv'

Attendu depuis maintenant plus d'une décennie, le chapitre 2 d'Avatar se fait attendre et désirer. Pour ceux qui n'auraient pas pu découvrir les premiers aperçus, il se pourrait bien que la bande-annonce officielle se dévoile plus vite que prévu...

Initialement annoncée pour le 17 décembre 2021, cette suite est très longue à produire, car réalisées en grande partie en image de synthèse. Chaque film coûte en moyenne 250 millions de dollars, soit plus d'1 milliard de dollars les 4 suites annoncées. Et comme beaucoup de films, les tournages ont pris du retard suite à la pandémie de coronavirus. Mais la sortie du film est proche et de nouvelles images ont été dévoilées.

Retour à Pandora

Surnommée La voie de l’eau, la suite des aventures de Jake Sully (Sam Worthington) et Ney’tiri (Zoe Saldana)se concentrera sur les fonds marins de la planète Pandora alors que les Na’vi sont contraints de quitter leur foyer.

Très probablement issues de la fameuse bande-annonce à ce jour inédite, ces premières images nous plonge dans une ambiance aquatique. Les forêts luxuriantes et les Banshee de Pandora vont donc laisser place à la faune et à la flore océanique pour un film qui risque encore de battre des records.

Il semblerait bien que le couple ait profité des années écoulées pour fonder une famille. C’est du moins ce que sous-entend l’une des images dévoilant le ventre bien arrondi du personnage interprété par Zoé Saldana. Manifestement prêts à lancer l’assaut, il se pourrait bien que le personnage et le reste des Na’vi l'accompagnant soient confrontés aux Metkayina. Les forêts et les Banshee de Pandora vont donc laisser place à la faune et à la flore océanique pour ce nouvel épisode qui va nous couper le souffle.

James Cameron a tout de même précisé que ce projet n'était pas de tout repos, et demandait énormément de travail et d'implication. "Les gens ne réalisent pas l'étendue et la complexité du processus. Pour prendre la comparaison, c'est comme réaliser deux films d'animation et demi."

Rendez-vous prochainement pour de nouveaux détails croustillants.