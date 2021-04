"Atlanta” : le tournage de la siaosn 3 a enfin commencé !

Sur Instagram, Donald Glover a annoncé que le tournage de la saison 3 de "Atlanta" venait de commencer.

par Team Mouv'

Donald Glover est assez occupé par ses différentes activités artistiques et engagées : séries, ciné . . . avec notamment son film Guava Island avec Rihanna, sa participation au film le Roi Lion et maintenant la préparation des nouvelles saisons d'Atlanta . On en avait oublié la suite à venir mais pour nous donner des nouvelles et de l'espoir de la voir l'interprète de This is America nous dévoile de quoi se réjouir .

En effet, après des mois et des mois d'attente, Donald Glover annonce enfin une bonne nouvelle . La saison 3 d'Atlanta est en cours de production, et le tournage vient tout juste de débuter .

Pour nous faire plaisir, l'acteur a publié une photo dans les coulisses du show . Sur celle - ci, on peut voir Donald Glover ainsi que Brian Tyree Henry ( Paper Boi ) , Lakeith Stanfield ( Darius ) et Zazie Beetz ( Vanessa ) .

À cause du contexte de crise sanitaire, la saison devait être diffusée en janvier mais la pandémie a retardé toute la production . Les fans ont du patienter très longtemps puisque la deuxième saison de la série composée de 11 épisodes est sortie en 2018, il y a plus de trois ans .

À noter que la saison 3 et la 4 devrait être diffusée cette année . On espère que les délais seront tenus . . . Pour la France, Atlanta est disponible sur OCS City .