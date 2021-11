"Atlanta" : le premier teaser de la saison 3 est là

"Atlanta" dévoile enfin sa saison 3 avec un nouveau teaser.

par Team Mouv'

Atlanta est enfin de retour avec un premier trailer pour la série de Donald Glover, qui est sorti ce lundi 1er novembre .

Bonne nouvelle pour tous les fans de la série : Atlanta, le show humoristique et satirique de Donald Glover, devrait bientôt être disponible sur nos écrans . En effet, ce 1er novembre, un premier teaser de la série en hommage au rap américain a été posté, dans lequel on découvre une minute de pur mystère .

Entre énigmes et indices

Des ambiances sombres et étranges, des plans vides et des architectures artistiques accompagnés d'une voix : "nous sommes après la fin du monde, ne le sais tu donc pas encore?" qui résonne en boucle comme un écho, angoissante et intrigante . C'est ce qu'on découvre dans ce clip d'une minute, qui se termine sur le visage fermé de Paper Boi, portant un pull avec écrit "Fake" .

Beaucoup de mystères conciliés en une minute, avec une addition de symboles comme Donald Glover sait si bien le faire : sorti le jour de la fête des morts, le teaser a d'abord été posté sur une plateforme appelée Gilga . com . Une page minimaliste, qui indique un étrange message . Quant au contenu de la vidéo, il ne nous en dit pas beaucoup sur l'intrigue de la saison 3 . . . sauf que la tension sera au rendez - vous .

La deuxième saison d'Atlanta s'est terminée en mai 2018, et depuis, Donald Glover avait réalisé Guava Island avec Stephen Glover et Hiro Murai . Le musicien avait aussi sorti l'année dernière 3 . 15 . 20, son quatrième album, sous le nom de Childish Gambino .

De quoi se régaler en attendant la sortie de la saison 3, qui devrait normalement avoir lieu dans le premier semestre de 2022 . Pour l'instant, c'est toutes les infos que nous avons, mais connaissant le créateur de This is America, des indices doivent être disséminés ici et là pour nous permettre d'en savoir plus . . .