"Atlanta", la série avec Donald Glover verra une quatrième et ultime saison

Alors que la troisième saison sortira sur FX le 24 mars, le patron de la chaîne annonce une quatrième et ultime saison. Un procédé pour le moins étrange.

par Team Mouv'

"Altanta" est une série crée par Donald Glover ( Childish Gambino ) en 2017 . Elle se concentre sur le monde du rap à Atlanta . On y suit les aventures de Earn, un jeune entrepreneur fauché, qui veut devenir manager de son cousin Alfred, dit Paper Boy . Ce dernier commence a se faire une réputation dans la ville avec son rap . Les deux compères vont alors se lancer dans un projet et tenter de le faire grossir, au fils d'aventures tragi - comiques .

Largement récompensée et estimée par la profession, la série s'est déjà payée le luxe d'inviter des grands nom du rap comme le trio Migos pour des petites apparitions . À partir du 14 mars, les fans pourront découvrir les nouvelles aventures de Earn, Paper Boy et Darius, laissées en suspens depuis le final de la saison 2 en 2018. Si l'annonce de cette quatrième et dernière saison devrait, à priori, les satisfaire, il semble que la situation soit plus complexe qu'elle n'y parait .

Pour être honnête, je voulais que la série s'arrête à la fin de la saison 2 .

Le procédé de communication développé par le patron de la chaîne américaine est pour le moins inhabituel . Annoncer en personne la fin d'une série, la situation à de quoi questionner, surtout si l'on croise cette information aux propos tenus par Donald Glover pour le Television Critics Association le 17 février. Il a en effet déclaré qu'il souhaitait à la base que la série s'arrête à l'issue de la seconde saison, avant d'ajouter : "La mort est naturelle . Lorsque les conditions sont réunies pour quelque chose, elles se produisent, et lorsque les conditions ne sont pas réunies, elles ne se produisent pas . Les choses commencent à devenir bizarres… Vous ne pouvez pas en faire trop . L'histoire a toujours été censée être ce qu'elle était et l'histoire, c'était vraiment nous ." Les interprétations de cette prise de parole peuvent être multiples . Cependant, elle laisse entendre une frustration et un sentiment d'être dépossédé de sa création de la part de l'artiste multidisciplinaire. L'addition de ces deux facteurs laisse supposer des dissensions internes à la chaîne, où Donlad Glover pourtant créateur de la série, n'aurait pas eu le mot final .