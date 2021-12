"Atlanta" : La saison 3 a enfin une date de sortie

La saison 3 de la série de Donald Glover a une date de sortie.

par Team Mouv'

La deuxième saison d'Atlanta s'est terminée en mai 2018 mais son retour est plus proche que jamais. Après avoir envoyé un teaser début novembre, la chaine FX Networks dévoile la date de sortie de la saison 3.

Earn et son équipe de retour en mars !

C'est la chaîne elle même qui a tweeté une affiche, mettant en scène Paper Boi (Brian Tyree Henry), tirée de la bande-annonce. Le post indique également une date de sortie : le 24 mars 2022. Le jour d'Halloween, le créateur et rappeur Donald Glover a tweeté un lien vers gilga.com qui permet aux visiteurs de cliquer et de visualiser (entre 20 heures et 3 heures du matin) un teaser de cette nouvelle saison d'Atlanta.

Les saisons 3 et 4 d'Atlanta ont été annoncées lors de la journée des investisseurs de Disney en décembre 2020. À l'époque, la société nous avait assuré qu'Atlanta serait de retour en 2021, mais certainement à cause du Civid-19 la sortie a été décalée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour ce qui est de l'intrigue de cette prochaine saison, le teaser ne nous permet pas de la deviner. En revanche on sait qu'elle a été tournée en Europe, ce qui pourrait créer de très grands moments lorsque Earn (Donald Glover) et ses acolytes devront s'acclimater à ces nouvelles cultures.