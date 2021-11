Angèle : son docu fascinant est enfin dispo sur Netflix

Le documentaire d'Angèle est disponible sur Netflix.

par Team Mouv'

C'est l'un des grands événements de cette fin d'année : le retour d'Angèle avec un nouvel album, intitulé Nonante-Cinq. Mais avant cette sortie prévue pour le 10 décembre, la chanteuse belge a dévoilé un documentaire inédit, disponible dès aujourd'hui sur la plateforme Netflix.

Comme on peut le lire sur la plateforme, le documentaire nous embarque dans l'intimité de la chanteuse, depuis son succès énorme ces dernières années. "L'artiste belge se raconte, et évoque le fragile équilibre qu'elle a trouvé entre la solitude et la joie accompagnant la notoriété."

Dans ce documentaire touchant, on découvre aussi des témoignages de ses proches et de sa famille, comme ses parents, sa grand-mère, son frère Roméo Elvis, et on voit aussi des images de Damso, qui figurera sur l'album d'Angèle dans un titre appelé Démons.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix